Economia del token e analisi del prezzo di FEAR (FEAR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per FEAR (FEAR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 49.35K $ 49.35K $ 49.35K Fornitura totale: $ 41.74M $ 41.74M $ 41.74M Fornitura circolante: $ 17.72M $ 17.72M $ 17.72M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 116.28K $ 116.28K $ 116.28K Massimo storico: $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 Minimo storico: $ 0.00262942 $ 0.00262942 $ 0.00262942 Prezzo attuale: $ 0.00278587 $ 0.00278587 $ 0.00278587