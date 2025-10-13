Economia del token e analisi del prezzo di fair (FAIR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per fair (FAIR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 129.40K $ 129.40K $ 129.40K Fornitura totale: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Fornitura circolante: $ 206.88M $ 206.88M $ 206.88M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 625.49K $ 625.49K $ 625.49K Massimo storico: $ 0.01471811 $ 0.01471811 $ 0.01471811 Minimo storico: $ 0.00050059 $ 0.00050059 $ 0.00050059 Prezzo attuale: $ 0.0006255 $ 0.0006255 $ 0.0006255