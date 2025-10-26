Il prezzo in tempo reale di Exit Liquidity oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi RETAIL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di RETAIL su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Exit Liquidity oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi RETAIL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di RETAIL su MEXC ora.

Prezzi in tempo reale di 1 USD in RETAIL:

$0.00077607
$0.00077607$0.00077607
-2.80%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Exit Liquidity (RETAIL)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:27:30 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Exit Liquidity (RETAIL) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00168409
$ 0.00168409$ 0.00168409

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

-2.81%

-28.28%

-28.28%

Il prezzo in tempo reale di Exit Liquidity (RETAIL) è --. Nelle ultime 24 ore, RETAIL ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di RETAIL è $ 0.00168409, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, RETAIL è variato del -0.45% nell'ultima ora, del -2.81% nelle 24 ore e del -28.28% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Exit Liquidity (RETAIL)

$ 776.14K
$ 776.14K$ 776.14K

--
----

$ 776.14K
$ 776.14K$ 776.14K

999.99M
999.99M 999.99M

999,992,863.526202
999,992,863.526202 999,992,863.526202

L'attuale capitalizzazione di mercato di Exit Liquidity è $ 776.14K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di RETAIL è 999.99M, con una fornitura totale di 999992863.526202. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 776.14K.

Cronologia dei prezzi di Exit Liquidity (RETAIL) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Exit Liquidity a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Exit Liquidity in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Exit Liquidity in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Exit Liquidity in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-2.81%
30 giorni$ 0+2.10%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Exit Liquidity (RETAIL)

Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).

Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)

This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).

The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di Exit Liquidity (USD)

Quanto varrà Exit Liquidity (RETAIL) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Exit Liquidity (RETAIL) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Exit Liquidity.

Controlla subito la previsione del prezzo di Exit Liquidity!

RETAIL in valute locali

Comprendere l'economia del token di Exit Liquidity (RETAIL) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token RETAIL!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Exit Liquidity (RETAIL)

Quanto vale oggi Exit Liquidity (RETAIL)?
Il prezzo in tempo reale di RETAIL in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da RETAIL in USD?
Il prezzo attuale di RETAIL in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Exit Liquidity?
La capitalizzazione di mercato per RETAIL è $ 776.14K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di RETAIL?
La fornitura circolante di RETAIL è 999.99M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di RETAIL?
RETAIL ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00168409 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di RETAIL?
RETAIL ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di RETAIL?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per RETAIL è -- USD.
RETAIL salirà quest'anno?
RETAIL potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di RETAIL per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:27:30 (UTC+8)

