Economia del token e analisi del prezzo di Exim (EXIM)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Exim (EXIM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 119.75K $ 119.75K $ 119.75K Fornitura totale: $ 224.76M $ 224.76M $ 224.76M Fornitura circolante: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 19.84M $ 19.84M $ 19.84M Massimo storico: $ 0.125048 $ 0.125048 $ 0.125048 Minimo storico: $ 0.06399 $ 0.06399 $ 0.06399 Prezzo attuale: $ 0.08855 $ 0.08855 $ 0.08855