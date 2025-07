Scopri informazioni chiave su Ertha (ERTHA), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.

Informazioni su Ertha ERTHA

A brand new futuristic metaverse NFT game. Get ready for amazing Play 2 Earn (P2E) & Play 2 Learn (P2L) mechanics!

Sito web ufficiale: https://ertha.io/