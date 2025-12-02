Economia del token e analisi del prezzo di EquitEdge (EEG)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per EquitEdge (EEG), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 20.02M Fornitura totale: $ 500.00M Fornitura circolante: $ 400.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 25.02M Massimo storico: $ 0.058283 Minimo storico: $ 0.04823955 Prezzo attuale: $ 0.05005