Economia del token e analisi del prezzo di EONIC (EONIC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per EONIC (EONIC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 193.44K $ 193.44K $ 193.44K Fornitura totale: $ 963.14M $ 963.14M $ 963.14M Fornitura circolante: $ 963.14M $ 963.14M $ 963.14M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 193.44K $ 193.44K $ 193.44K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00020079 $ 0.00020079 $ 0.00020079