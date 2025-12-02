Economia del token e analisi del prezzo di EMIT (EMIT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per EMIT (EMIT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 48.81K Fornitura totale: $ 179.88K Fornitura circolante: $ 179.82K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 48.82K Massimo storico: $ 1.3 Minimo storico: $ 0.264896 Prezzo attuale: $ 0.271421