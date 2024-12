Che cos'è Elixir deUSD (DEUSD)

Elixir's deUSD serves as the rails for institutional assets to natively enter DeFi. Used exclusively by Securitize, deUSD is the default currency bringing on-chain composability for BlackRock, Hamilton Lane, and other institutions. deUSD is natively yield bearing, earning from a mixture of treasuries and funding yield. This yield flows directly to the staked version of the asset (sdeUSD). deUSD is a key component of the Elixir ecosystem and will serve as preferred collateral for orderbook exchanges.

Risorsa Elixir deUSD (DEUSD) Whitepaper Sito web ufficiale