Economia del token e analisi del prezzo di Dvision Network (DVI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Dvision Network (DVI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 357.12K $ 357.12K $ 357.12K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 246.77M $ 246.77M $ 246.77M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Massimo storico: $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 Minimo storico: $ 0.00142198 $ 0.00142198 $ 0.00142198 Prezzo attuale: $ 0.00144636 $ 0.00144636 $ 0.00144636