Economia del token e analisi del prezzo di DOUBT (DOUBT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per DOUBT (DOUBT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Fornitura totale: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Fornitura circolante: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Massimo storico: $ 0.0090364 $ 0.0090364 $ 0.0090364 Minimo storico: $ 0.00302298 $ 0.00302298 $ 0.00302298 Prezzo attuale: $ 0.00307735 $ 0.00307735 $ 0.00307735