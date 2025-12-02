Economia del token e analisi del prezzo di Dolphin (DPHN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Dolphin (DPHN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 6.92M $ 6.92M $ 6.92M Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 498.41M $ 498.41M $ 498.41M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 13.89M $ 13.89M $ 13.89M Massimo storico: $ 0.02226817 $ 0.02226817 $ 0.02226817 Minimo storico: $ 0.01112509 $ 0.01112509 $ 0.01112509 Prezzo attuale: $ 0.01389413 $ 0.01389413 $ 0.01389413