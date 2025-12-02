Economia del token e analisi del prezzo di DOGSHIT (DOGSHIT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per DOGSHIT (DOGSHIT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 7.85M $ 7.85M $ 7.85M Fornitura totale: $ 60.34B $ 60.34B $ 60.34B Fornitura circolante: $ 60.34B $ 60.34B $ 60.34B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 7.85M $ 7.85M $ 7.85M Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00013014 $ 0.00013014 $ 0.00013014