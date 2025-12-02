Economia del token e analisi del prezzo di Docker (DOCKERZXBT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Docker (DOCKERZXBT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 972.14M $ 972.14M $ 972.14M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Massimo storico: $ 0.00981968 $ 0.00981968 $ 0.00981968 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00139321 $ 0.00139321 $ 0.00139321