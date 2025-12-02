Economia del token e analisi del prezzo di DinoLFG (DINO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per DinoLFG (DINO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 191.88K $ 191.88K $ 191.88K Fornitura totale: $ 333.33M $ 333.33M $ 333.33M Fornitura circolante: $ 312.95M $ 312.95M $ 312.95M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 204.38K $ 204.38K $ 204.38K Massimo storico: $ 0.162465 $ 0.162465 $ 0.162465 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00060896 $ 0.00060896 $ 0.00060896