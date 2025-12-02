Economia del token e analisi del prezzo di Dialectic ETH Vault (DETH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Dialectic ETH Vault (DETH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 25.50M Fornitura totale: $ 9.29K Fornitura circolante: $ 9.29K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 25.50M Massimo storico: $ 4,757.52 Minimo storico: $ 2,639.96 Prezzo attuale: $ 2,746.42