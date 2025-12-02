Economia del token e analisi del prezzo di DeVoid (DVD)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per DeVoid (DVD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 61.55K $ 61.55K $ 61.55K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 123.10K $ 123.10K $ 123.10K Massimo storico: $ 0.00113122 $ 0.00113122 $ 0.00113122 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.0001231 $ 0.0001231 $ 0.0001231