Economia del token e analisi del prezzo di Developer Camp (DEVELOPER)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Developer Camp (DEVELOPER), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Fornitura totale: $ 959.20M $ 959.20M $ 959.20M Fornitura circolante: $ 959.20M $ 959.20M $ 959.20M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Massimo storico: $ 0.00934615 $ 0.00934615 $ 0.00934615 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00151573 $ 0.00151573 $ 0.00151573