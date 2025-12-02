Economia del token e analisi del prezzo di DeFrogs (DEFROGS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per DeFrogs (DEFROGS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 269.04K $ 269.04K $ 269.04K Fornitura totale: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Fornitura circolante: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 269.04K $ 269.04K $ 269.04K Massimo storico: $ 3,930.55 $ 3,930.55 $ 3,930.55 Minimo storico: $ 26.25 $ 26.25 $ 26.25 Prezzo attuale: $ 26.9 $ 26.9 $ 26.9