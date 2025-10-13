Economia del token e analisi del prezzo di Defidash (DEFIDASH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Defidash (DEFIDASH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 307.59K $ 307.59K $ 307.59K Fornitura totale: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Fornitura circolante: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 307.59K $ 307.59K $ 307.59K Massimo storico: $ 0.02970776 $ 0.02970776 $ 0.02970776 Minimo storico: $ 0.01267725 $ 0.01267725 $ 0.01267725 Prezzo attuale: $ 0.01537958 $ 0.01537958 $ 0.01537958