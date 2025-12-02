Economia del token e analisi del prezzo di DEEPTICS (DPTX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per DEEPTICS (DPTX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 55.44K $ 55.44K $ 55.44K Fornitura totale: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Fornitura circolante: $ 8.60M $ 8.60M $ 8.60M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 64.47K $ 64.47K $ 64.47K Massimo storico: $ 0.053737 $ 0.053737 $ 0.053737 Minimo storico: $ 0.00616397 $ 0.00616397 $ 0.00616397 Prezzo attuale: $ 0.00644696 $ 0.00644696 $ 0.00644696