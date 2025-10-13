Economia del token e analisi del prezzo di Decrypting (DCRYPT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Decrypting (DCRYPT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 157.37K $ 157.37K $ 157.37K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 47.77M $ 47.77M $ 47.77M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 329.42K $ 329.42K $ 329.42K Massimo storico: $ 0.01196398 $ 0.01196398 $ 0.01196398 Minimo storico: $ 0.00271012 $ 0.00271012 $ 0.00271012 Prezzo attuale: $ 0.00329422 $ 0.00329422 $ 0.00329422