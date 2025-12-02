Economia del token e analisi del prezzo di CryptoAutos (AUTOS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per CryptoAutos (AUTOS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 740.54M $ 740.54M $ 740.54M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Massimo storico: $ 0.07346 $ 0.07346 $ 0.07346 Minimo storico: $ 0.00189674 $ 0.00189674 $ 0.00189674 Prezzo attuale: $ 0.00195473 $ 0.00195473 $ 0.00195473