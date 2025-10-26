Il prezzo in tempo reale di Crypto Factor oggi è 0.01341149 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CFR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CFR su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Crypto Factor oggi è 0.01341149 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CFR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CFR su MEXC ora.

Prezzo di Crypto Factor (CFR)

$0.01341803
-0.60%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di Crypto Factor (CFR)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:20:15 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Crypto Factor (CFR) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.01320805
Min sulle 24h
$ 0.01354675
Max sulle 24h

$ 0.01320805
$ 0.01354675
$ 0.0402748
$ 0.01107902
+0.46%

-0.74%

+13.50%

+13.50%

Il prezzo in tempo reale di Crypto Factor (CFR) è $0.01341149. Nelle ultime 24 ore, CFR ha oscillato tra un minimo di $ 0.01320805 e un massimo di $ 0.01354675, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CFR è $ 0.0402748, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.01107902.

In termini di performance a breve termine, CFR è variato del +0.46% nell'ultima ora, del -0.74% nelle 24 ore e del +13.50% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Crypto Factor (CFR)

$ 1.34M
--
$ 1.34M
100.00M
100,000,000.0
L'attuale capitalizzazione di mercato di Crypto Factor è $ 1.34M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di CFR è 100.00M, con una fornitura totale di 100000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.34M.

Cronologia dei prezzi di Crypto Factor (CFR) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Crypto Factor a USD è stata $ -0.00010064256544812.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Crypto Factor in USD è stata di $ -0.0067916590.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Crypto Factor in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Crypto Factor in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.00010064256544812-0.74%
30 giorni$ -0.0067916590-50.64%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Crypto Factor (CFR)

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo.

Risorsa Crypto Factor (CFR)

Previsione del prezzo di Crypto Factor (USD)

Quanto varrà Crypto Factor (CFR) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Crypto Factor (CFR) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Crypto Factor.

Controlla subito la previsione del prezzo di Crypto Factor!

CFR in valute locali

Economia del token di Crypto Factor (CFR)

Comprendere l'economia del token di Crypto Factor (CFR) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token CFR!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Crypto Factor (CFR)

Quanto vale oggi Crypto Factor (CFR)?
Il prezzo in tempo reale di CFR in USD è 0.01341149 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da CFR in USD?
Il prezzo attuale di CFR in USD è $ 0.01341149. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Crypto Factor?
La capitalizzazione di mercato per CFR è $ 1.34M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di CFR?
La fornitura circolante di CFR è 100.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di CFR?
CFR ha raggiunto un prezzo ATH di 0.0402748 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di CFR?
CFR ha visto un prezzo ATL di 0.01107902 USD.
Qual è il volume di trading di CFR?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per CFR è -- USD.
CFR salirà quest'anno?
CFR potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di CFR per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:20:15 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Crypto Factor (CFR)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

