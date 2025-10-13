Economia del token di Cryowar (CWAR)

Economia del token di Cryowar (CWAR)

Scopri informazioni chiave su Cryowar (CWAR), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-13 04:46:37 (UTC+8)
USD

Economia del token e analisi del prezzo di Cryowar (CWAR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Cryowar (CWAR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 474.36K
$ 474.36K$ 474.36K
Fornitura totale:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Fornitura circolante:
$ 301.36M
$ 301.36M$ 301.36M
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M
Massimo storico:
$ 6.29
$ 6.29$ 6.29
Minimo storico:
$ 0.00066523
$ 0.00066523$ 0.00066523
Prezzo attuale:
$ 0.00157348
$ 0.00157348$ 0.00157348

Informazioni su Cryowar CWAR

Cryowar is a Solana based, NFT, PvPvP, fast-paced gaming arena meta-verse which is built on the Unreal Engine. PvPvP game built on both mobile and PC (rapidly growing economies). It introduced the best practices of the blockchain world of DAO voting, NFTs, and decentralized finance and Play-To-Earn. Cryowar has been in development for three years. Play-to-Earn, Deflationary Mechanisms, High-Octane Gameplay, Solana and DAO Governance are just some of the functionalities we will start with but our long term vision it to expand further and make Cryowar the Champions League of Crypto where players using different blockchain network and NFTs to fight together.

Sito web ufficiale:
https://cryowar.com/

Economia del token di Cryowar (CWAR): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Cryowar (CWAR) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token CWAR che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token CWAR possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di CWAR, esplora il prezzo in tempo reale del token CWAR!

Previsione prezzi di CWAR

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi CWAR? La nostra pagina di previsione dei prezzi di CWAR combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

Perché dovresti scegliere MEXC?

MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.

Oltre 4,000 coppie di trading nei mercati Spot e Futures
I listing di token più rapidi tra i CEX
#1 in liquidità nel settore
Le commissioni più basse, supportate da un servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Trasparenza della riserva di token oltre il 100% per i fondi degli utenti
Barriere d'ingresso bassissime: acquista criptovalute con solo 1 USDT
mc_how_why_title
Acquista criptovalute con solo 1 USDT: la tua strada più semplice per le crypto!

Disclaimer

I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.

Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy