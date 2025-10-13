Economia del token e analisi del prezzo di Cryowar (CWAR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Cryowar (CWAR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 474.36K
Fornitura totale: $ 1.00B
Fornitura circolante: $ 301.36M
FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.57M
Massimo storico: $ 6.29
Minimo storico: $ 0.00066523
Prezzo attuale: $ 0.00157348