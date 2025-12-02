Economia del token e analisi del prezzo di Cronos Legends (CLG)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Cronos Legends (CLG), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 28.33K $ 28.33K $ 28.33K Fornitura totale: $ 477.95 $ 477.95 $ 477.95 Fornitura circolante: $ 334.30 $ 334.30 $ 334.30 FDV (Valutazione completamente diluita): $ 40.50K $ 40.50K $ 40.50K Massimo storico: $ 474.6 $ 474.6 $ 474.6 Minimo storico: $ 52.75 $ 52.75 $ 52.75 Prezzo attuale: $ 84.74 $ 84.74 $ 84.74