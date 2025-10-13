Economia del token di Crackcoon (CHEWY)
Economia del token e analisi del prezzo di Crackcoon (CHEWY)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Crackcoon (CHEWY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Crackcoon CHEWY
This is about a viral Raccoon, who has recently made headlines on all news outlets. We as a community believe that this possesses the virality of previously successful projects, such as Moo Deng, PNUT, Fred and many more. We hope that you guys allow us to expand on your platform as we have been successful, sitting at 1.6mm market cap at the time of writing this. If you do, this would allow us to outreach to many more people who probably are already aware, and believe that this is a funny animal.
Economia del token di Crackcoon (CHEWY): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Crackcoon (CHEWY) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token CHEWY che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token CHEWY possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di CHEWY, esplora il prezzo in tempo reale del token CHEWY!
Previsione prezzi di CHEWY
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi CHEWY? La nostra pagina di previsione dei prezzi di CHEWY combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy