Economia del token e analisi del prezzo di Cofinex (CNX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Cofinex (CNX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 17.54M Fornitura totale: $ 500.00M Fornitura circolante: $ 65.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 134.94M Massimo storico: $ 0.500327 Minimo storico: $ 0.04504196 Prezzo attuale: $ 0.269872