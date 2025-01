Che cos'è Coded (CODED)

Coded is a memecoin on Solana blockchain. The ticker 'Coded' is one of the most used phrases in the crypto community. The meme is a cat with sunglasses behind a laptop appearing to be coding with green code as background. The ticker is massively memable as everything and every message can be seen as coded. The phrase 'It's coded' is already used massively by the coded community and can be seen everywhere on X.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Coded (CODED) Sito web ufficiale