Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per CodEase (CODON), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su CodEase CODON
CodEase is a no-code, AI-powered platform that simplifies the process of building Chrome extensions. Users describe desired functionality in plain English, and CodEase generates fully functional, multi-file extensions using automated code synthesis and sandboxed testing. A built-in playground allows users to interact with and test their extensions directly within the platform before exporting. Designed for developers, crypto traders, and non-technical builders, CodEase streamlines the prototyping and deployment of browser-based automation tools.
Economia del token di CodEase (CODON): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di CodEase (CODON) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token CODON che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token CODON possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di CODON, esplora il prezzo in tempo reale del token CODON!
Previsione prezzi di CODON
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi CODON? La nostra pagina di previsione dei prezzi di CODON combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
