Economia del token e analisi del prezzo di CheckDot (CDT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per CheckDot (CDT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 285.70K $ 285.70K $ 285.70K Fornitura totale: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Fornitura circolante: $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 386.58K $ 386.58K $ 386.58K Massimo storico: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Minimo storico: $ 0.00930431 $ 0.00930431 $ 0.00930431 Prezzo attuale: $ 0.03873514 $ 0.03873514 $ 0.03873514