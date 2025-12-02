Economia del token e analisi del prezzo di Chasm (CAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Chasm (CAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 833.52K $ 833.52K $ 833.52K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 8.34M $ 8.34M $ 8.34M Massimo storico: $ 0.252283 $ 0.252283 $ 0.252283 Minimo storico: $ 0.0072956 $ 0.0072956 $ 0.0072956 Prezzo attuale: $ 0.00838872 $ 0.00838872 $ 0.00838872