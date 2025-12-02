Economia del token e analisi del prezzo di CATS (CATS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per CATS (CATS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 380.67K $ 380.67K $ 380.67K Fornitura totale: $ 600.00B $ 600.00B $ 600.00B Fornitura circolante: $ 600.00B $ 600.00B $ 600.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 380.67K $ 380.67K $ 380.67K Massimo storico: $ 0.00018159 $ 0.00018159 $ 0.00018159 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0