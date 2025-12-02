Economia del token e analisi del prezzo di Capa (CAPA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Capa (CAPA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 128.73K $ 128.73K $ 128.73K Fornitura totale: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Fornitura circolante: $ 157.06M $ 157.06M $ 157.06M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 409.80K $ 409.80K $ 409.80K Massimo storico: $ 0.02191833 $ 0.02191833 $ 0.02191833 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00082082 $ 0.00082082 $ 0.00082082