Economia del token e analisi del prezzo di Cap USD (CUSD)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Cap USD (CUSD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 279.55M $ 279.55M $ 279.55M Fornitura totale: $ 279.16M $ 279.16M $ 279.16M Fornitura circolante: $ 279.16M $ 279.16M $ 279.16M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 279.55M $ 279.55M $ 279.55M Massimo storico: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Minimo storico: $ 0.947752 $ 0.947752 $ 0.947752 Prezzo attuale: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001