Economia del token e analisi del prezzo di Caliber (CAL50)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Caliber (CAL50), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 25.25M $ 25.25M $ 25.25M Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 25.25M $ 25.25M $ 25.25M Massimo storico: $ 0.31936 $ 0.31936 $ 0.31936 Minimo storico: $ 0.155988 $ 0.155988 $ 0.155988 Prezzo attuale: $ 0.252478 $ 0.252478 $ 0.252478