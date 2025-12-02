Economia del token e analisi del prezzo di BYUSD (BYUSD)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BYUSD (BYUSD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 10.54M $ 10.54M $ 10.54M Fornitura totale: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Fornitura circolante: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Massimo storico: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Minimo storico: $ 0.502942 $ 0.502942 $ 0.502942 Prezzo attuale: $ 0.999328 $ 0.999328 $ 0.999328