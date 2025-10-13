Economia del token e analisi del prezzo di Brettwu (BRETTWU)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Brettwu (BRETTWU), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 297.08K $ 297.08K $ 297.08K Fornitura totale: $ 413.57T $ 413.57T $ 413.57T Fornitura circolante: $ 413.57T $ 413.57T $ 413.57T FDV (Valutazione completamente diluita): $ 297.08K $ 297.08K $ 297.08K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0