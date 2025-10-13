Economia del token di Brettwu (BRETTWU)
Informazioni su Brettwu BRETTWU
The Chinese Alter Ego of Your Favorite Boys Club Character, BRETT (0x66bff)
Brett Wu — The Carefree Coin Sage
In the scrolls of Cryptonia, they tell of Brett Wu, a wandering spirit who rides fortune like a drifting cloud.
He sits atop a red star ball, smoke curling in the night air, watching coins flip themselves into gold.
Legends say Brett Wu was born under the Laughing Moon — too chill to worry, too lucky to lose. While others plot and panic, he lets the winds of chance carry him to victory.
When you hold Brett Wu, you hold the art of effortless winning.
Stay calm, spin the coin — let the world come to you.
Economia del token di Brettwu (BRETTWU): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Brettwu (BRETTWU) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token BRETTWU che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token BRETTWU possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di BRETTWU, esplora il prezzo in tempo reale del token BRETTWU!
