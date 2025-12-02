Economia del token e analisi del prezzo di Breaking Bread (BRBR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Breaking Bread (BRBR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 31.99K $ 31.99K $ 31.99K Fornitura totale: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Fornitura circolante: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 31.99K $ 31.99K $ 31.99K Massimo storico: $ 0.00035676 $ 0.00035676 $ 0.00035676 Minimo storico: $ 0.0000234 $ 0.0000234 $ 0.0000234 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0