Economia del token e analisi del prezzo di Brain (SN90)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Brain (SN90), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 297.87K Fornitura totale: $ 549.68K Fornitura circolante: $ 549.68K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 297.87K Massimo storico: $ 0.952517 Minimo storico: $ 0.316266 Prezzo attuale: $ 0.541887