Economia del token e analisi del prezzo di BONGO CAT (BONGO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BONGO CAT (BONGO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 64.06K $ 64.06K $ 64.06K Fornitura totale: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Fornitura circolante: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 64.06K $ 64.06K $ 64.06K Massimo storico: $ 0.142768 $ 0.142768 $ 0.142768 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0