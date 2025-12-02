Economia del token e analisi del prezzo di Blueprint (BP)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Blueprint (BP), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 33.82K Fornitura totale: $ 722.86M Fornitura circolante: $ 463.54M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 52.74K Massimo storico: $ 0.00116608 Minimo storico: $ 0 Prezzo attuale: $ 0