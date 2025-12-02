Economia del token e analisi del prezzo di BlockTrader365 (BT365)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BlockTrader365 (BT365), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 3.10M Fornitura totale: $ 100.00M Fornitura circolante: $ 100.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 3.10M Massimo storico: $ 0.04230719 Minimo storico: $ 0.01739058 Prezzo attuale: $ 0.03099253