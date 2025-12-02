Economia del token e analisi del prezzo di BlockAI (BAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BlockAI (BAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 52.51K
Fornitura totale: $ 6.00M
Fornitura circolante: $ 669.96K
FDV (Valutazione completamente diluita): $ 470.28K
Massimo storico: $ 1.5
Minimo storico: $ 0.061623
Prezzo attuale: $ 0.07838