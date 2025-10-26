Il prezzo in tempo reale di Blade oggi è 0.01258156 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BLADE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BLADE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Blade oggi è 0.01258156 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BLADE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BLADE su MEXC ora.

Prezzo di Blade (BLADE)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BLADE:

$0.01258156
$0.01258156$0.01258156
-0.50%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di Blade (BLADE)
Informazioni sui prezzi di Blade (BLADE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

-3.53%

-0.54%

+44.79%

+44.79%

Il prezzo in tempo reale di Blade (BLADE) è $0.01258156. Nelle ultime 24 ore, BLADE ha oscillato tra un minimo di $ 0.01216213 e un massimo di $ 0.01389423, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BLADE è $ 0.702613, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00579944.

In termini di performance a breve termine, BLADE è variato del -3.53% nell'ultima ora, del -0.54% nelle 24 ore e del +44.79% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Blade (BLADE)

L'attuale capitalizzazione di mercato di Blade è $ 63.51K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di BLADE è 5.05M, con una fornitura totale di 100000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.26M.

Cronologia dei prezzi di Blade (BLADE) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Blade a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Blade in USD è stata di $ +0.0005767198.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Blade in USD è stata di $ +0.0056707896.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Blade in USD è stata di $ +0.0060367498197849455.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.54%
30 giorni$ +0.0005767198+4.58%
60 giorni$ +0.0056707896+45.07%
90 giorni$ +0.0060367498197849455+92.24%

Che cos'è Blade (BLADE)

Blade Games is an on-chain game + AI agent ecosystem built around the zkVM stack. We are building AI agents operating in games, where users can play, train and create their own on-chain economies.

We are one of the largest on-chain game ecosystems on both Arbitrum and Mantle with over 850k registered users and 5 eco games. Project has a reportedly monthly eco revenue over $300k (in ETH value), and active on-chain addresses over 200k.

Recent $2.4mm seed round was coled by PTC Crypto and IOSG ventures, with participation from Animoca Ventures, ForesightX, Mantle Eco Fund and more. Key partners include Arbitrum, Mantle, 0G Labs and Delphinus Lab.

Whitepaper: https://docs.bladedao.games/ Website: https://www.bladedao.games X: https://twitter.com/BladeGamesHQ Discord: https://discord.gg/bladegames

Risorsa Blade (BLADE)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Blade (USD)

Quanto varrà Blade (BLADE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Blade (BLADE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Blade.

Controlla subito la previsione del prezzo di Blade!

BLADE in valute locali

Economia del token di Blade (BLADE)

Comprendere l'economia del token di Blade (BLADE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BLADE!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Blade (BLADE)

Quanto vale oggi Blade (BLADE)?
Il prezzo in tempo reale di BLADE in USD è 0.01258156 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BLADE in USD?
Il prezzo attuale di BLADE in USD è $ 0.01258156. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Blade?
La capitalizzazione di mercato per BLADE è $ 63.51K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BLADE?
La fornitura circolante di BLADE è 5.05M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BLADE?
BLADE ha raggiunto un prezzo ATH di 0.702613 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BLADE?
BLADE ha visto un prezzo ATL di 0.00579944 USD.
Qual è il volume di trading di BLADE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BLADE è -- USD.
BLADE salirà quest'anno?
BLADE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BLADE per un'analisi più approfondita.
