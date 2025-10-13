Economia del token e analisi del prezzo di Blade (BLADE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Blade (BLADE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 59.68K $ 59.68K $ 59.68K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Massimo storico: $ 0.702613 $ 0.702613 $ 0.702613 Minimo storico: $ 0.00579944 $ 0.00579944 $ 0.00579944 Prezzo attuale: $ 0.01181695 $ 0.01181695 $ 0.01181695