Economia del token di Blade (BLADE)
Economia del token e analisi del prezzo di Blade (BLADE)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Blade (BLADE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Blade BLADE
Blade Games is an on-chain game + AI agent ecosystem built around the zkVM stack. We are building AI agents operating in games, where users can play, train and create their own on-chain economies.
We are one of the largest on-chain game ecosystems on both Arbitrum and Mantle with over 850k registered users and 5 eco games. Project has a reportedly monthly eco revenue over $300k (in ETH value), and active on-chain addresses over 200k.
Recent $2.4mm seed round was coled by PTC Crypto and IOSG ventures, with participation from Animoca Ventures, ForesightX, Mantle Eco Fund and more. Key partners include Arbitrum, Mantle, 0G Labs and Delphinus Lab.
Whitepaper: https://docs.bladedao.games/ Website: https://www.bladedao.games X: https://twitter.com/BladeGamesHQ Discord: https://discord.gg/bladegames
Economia del token di Blade (BLADE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Blade (BLADE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token BLADE che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token BLADE possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di BLADE, esplora il prezzo in tempo reale del token BLADE!
Previsione prezzi di BLADE
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi BLADE? La nostra pagina di previsione dei prezzi di BLADE combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy