Economia del token e analisi del prezzo di BitQuant (SN15)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BitQuant (SN15), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.85M Fornitura totale: $ 3.33M Fornitura circolante: $ 3.33M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.85M Massimo storico: $ 1.11 Minimo storico: $ 0.422141 Prezzo attuale: $ 0.557574