Economia del token e analisi del prezzo di BitcoinZK (ZYRA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BitcoinZK (ZYRA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 419.36K $ 419.36K $ 419.36K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Massimo storico: $ 0.167321 $ 0.167321 $ 0.167321 Minimo storico: $ 0.00165765 $ 0.00165765 $ 0.00165765 Prezzo attuale: $ 0.00167741 $ 0.00167741 $ 0.00167741