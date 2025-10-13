Economia del token di Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)
Bitcoin Roller Coaster Guy ($BRCG) is a meme token on the Ethereum blockchain inspired by one of the first visual memes in cryptocurrency culture. Created in 2013, the "Roller Coaster Guy" animation became a widely recognized symbol of Bitcoin’s price volatility. The $BRCG token aims to preserve this cultural artifact by bringing it on-chain through a community-owned ERC-20 token. The token has no taxes, renounced ownership, and permanently burned liquidity.
Economia del token di Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token BRCG che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token BRCG possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di BRCG, esplora il prezzo in tempo reale del token BRCG!
