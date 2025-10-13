Economia del token di Bitcicoin (BITCI)
Informazioni su Bitcicoin BITCI
Bitci Chain is a programmable decentralized blockchain network. On Bitci Chain tokens can be created and smart contracts can be executed. It is optimized to provide companies with the best possible blockchain adaptation. Bitci Chain examines your business activities and your company, while offering you the most suitable blockchain solutions, speeds up your transactions, increases user and customer interaction, and provides a low cost, transparent and reliable infrastructure.
Economia del token di Bitcicoin (BITCI): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Bitcicoin (BITCI) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token BITCI che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token BITCI possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di BITCI, esplora il prezzo in tempo reale del token BITCI!
