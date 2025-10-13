Economia del token e analisi del prezzo di Bitcicoin (BITCI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Bitcicoin (BITCI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 211.22K $ 211.22K $ 211.22K Fornitura totale: $ 20.82B $ 20.82B $ 20.82B Fornitura circolante: $ 8.45B $ 8.45B $ 8.45B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 520.09K $ 520.09K $ 520.09K Massimo storico: $ 0.120568 $ 0.120568 $ 0.120568 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0